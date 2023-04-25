ميامي هيت يعزز تقدمه على بكس في أول الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي

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عزز ميامي هيت تقدمه على ميلواكي بكس في أول الأأدوار الإقصائية (بلاي أوف) بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعدما تغلب عليه 119 / 114 مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في المباراة الرابعة بمواجهة الفريقين.

وحقق جيمي بتلر رقما قياسيا في سجل مشاركات ميامي هيت في الأدوار الإقصائية حيث سجل 56 نقطة ليكون أفضل رقم في مسيرته أيضا، ولعب دور البطولة في تقدم الفريق على ميلواكي بكس 3 / 1 .

وأضاف بام أديبايو 15 نقطة وكاليب مارتين 12 نقطة لميامي هيت الذي يحل ضيفا على ميلواكي بكس في المباراة الخامسة مساء الأربعاء.

وكان بروك لوبيز أبرز عناصر ميلواكي بكس خلال المباراة وسجل للفريق 36 نقطة و11 متابعة، وأضاف النجم جيانيس أنتيتوكونمبو، العائد بعد غياب لمباراتين بسبب الإصابة، 26 نقطة وعشر متابعات و13 تمريرة حاسمة.

كذلك تقدم لوس أنجليس ليكرز على ممفيس جريزليس 3 / 1 بعدما تغلب عليه 117 / 111 في مباراة استمرت لوقت إضافي.

وسجل النجم ليبرون جيمس 22 نقطة و20 متابعة وسبع تمريرات حاسمة لليكرز وتألق في الوقت الإضافي كما سجل زميله أوستين ريفيس 23 نقطة وأضاف أنتوني ديفيز 12 نقطة للفريق.