الأمير ويليام يحيي ذكرى قتلى الحرب في أستراليا ونيوزيلندا

أحيا ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، ذكرى قتلى الحرب في أستراليا ونيوزيلندا، خلال قداس جرت مراسمه فجر اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم فيلق الجيش الاسترالي والنيوزيلندي.



وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن المئات من الأستراليين والنيوزيلنديين والعسكريين، شاهدوا ويليام وهو يضع إكليلا من زهور الخشخاش الحمراء والورود البيضاء عند "قوس ويلينجتون"، في هايد بارك كورنر بلندن.



وجاء في الرسالة التي وضعت على إكليل الزهور: "إحياء لذكرى أولئك الذين قدموا أقصى التضحيات من أجل حريتنا".



ووضع المفوض السامي لأستراليا ستيفن سميث، ونظيره النيوزيلندي فيل جوف، أكاليل الزهور أيضا أثناء القداس.



جدير بالذكر أن يوم "فيلق الجيش الاسترالي والنيوزيلندي" الذي يحل في 25 من أبريل، يشير إلى الذكرى السنوية لبدء هبوط القوات في شبه جزيرة جاليبولي أثناء الحرب العالمية الأولى، وهو يوم وطني لإحياء ذكرى قتلى قوات أستراليا ونيوزيلندا.