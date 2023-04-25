تآزر بين السودانيين لتوفير الدواء والمياه وسط نيران الاشتباكات

مع انزلاق السودان إلى أتون القتال الأسبوع الماضي ومحاصرة المدنيين في أحياء مدنهم ونقص المياه والغذاء والرعاية الصحية، ظهرت جهود مجتمعية ومواقع إلكترونية وتطبيقات لحشد المساعدة الطبية وتوفير الإمدادات الأساسية.

وأودى الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بحياة مئات المدنيين وتسبب في أزمة إنسانية بالسودان وجلب الاشتباكات إلى العاصمة الخرطوم التي لم تعتد على مثل هذا العنف.

وتحولت إحدى هذه المجموعات، وهي لجنة احتجاج نظمت مظاهرات ضد المجلس العسكري، إلى تقديم نوع من الخدمات الصحية الشعبية.

واستخدم أفراد في أماكن أخرى التكنولوجيا لتوفير مخزونات محلية من الغذاء والمياه العذبة والأدوية للأحياء المحتاجة، حسبما ذكرت صحيفة "الراكوبة" اليوم الثلاثاء.

وقالت عزة سوركتي، وهي عضو في لجان مقاومة المعمورة التي تشكلت خلال انتفاضة حاشدة في عام 2019 وساعدت في تنظيم الإغاثة في حي المعمورة بالعاصمة خلال فترة وباء كوفيد- 19 والفيضانات: "بمجرد بدء الحرب، في نفس المساء اجتمعنا لبدء بحث كيفية التطوع".

وحشدت لجان مقاومة المعمورة فريقا من الجراحين والمسعفين الآخرين، وأعادت فتح مركز صحي محلي للحالات الطارئة وأنشأت خطا ساخنا للحالات الأقل إلحاحا. وقالت عزة إن المركز عالج 25 حالة على الأقل منذ بدء القتال.

وأضافت: "الأطباء يساعدوننا في علاج كثير من الحالات بما في ذلك المصابين بطلقات نارية. لكن الأمر يصبح صعبا عندما يعاني المريض من نزيف شديد، وهو ما يحتاج إلى مستشفى"، موضحة أن مصابين فارقا الحياة بسبب نقص الإمدادات الكافية.