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تقارير.. إجلاء مدرب الهلال السوداني إلى جيبوتي

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 2:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 2:41 ص

كشفت بعض التقارير الصحفية الكونغولية، مصير الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة المدرب فلوران إيبنجي، وذلك بعد اندلاع اشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم.

وكانت اشتباكات قد اندلعت داخل السودان في وقت سابق، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات في الأيام الماضية.

ووفقًا لـ صحيفة «opinion-info» الكونغولية، فإن المدرب الكونغولي جان فلوران، تم إجلاؤه إلى جيبوتي في الساعات الماضية، وذلك هربًا من القتال العنيف الذي تشهده السودان حاليًا.

وأضافت الصحيفة الكونغولية أن إينجي يحمل جواز سفر فرنسي أيضًا، وهو واحد من أكثر من 388 مواطنًا فرنسيًا وعدة دول أوروبية، تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية يوم الأحد الماضي، بحثًا عن ملجأ في جيبوتي.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الفرنسية تقدمت بالشكر للسلطات الجيبوتية على مساعدتها في إجلاء مواطنيها، وكذلك شكرت جميع الأطراف السودانية التي سهلت إجلاء رعاياها.


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