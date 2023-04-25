فرض حظر تجوال بشمال كردفان السودانية وتقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة

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أصدرت حكومة شمال كردفان، قرارا بفرض حالة حظر التجوال بالولاية ابتداء من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك لدى ترؤس فضل الله محمد علي التوم، والي شمال كردفان، اجتماعا ضم لجنة أمن الولاية وأعضاء حكومة الولاية وممثل الإدارة الأهلية ومفوض العون الإنساني وأمين ديوان الزكاة.

ودعا الوالي إلى تضافر الجهود والعمل صفا واحدا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.

وناقش الاجتماع مجمل الأوضاع بالولاية خاصة الأمنية وتقديم الخدمات ووقف الاجتماع على المجهودات المبذولة لتوفير الإمداد المائي وتوفير الوقود اللازم لمحطات التشغيل وتأمين الأسواق والاهتمام بالقطاع الصحي والحفاظ على البيئة والإمداد الكهربائي وإصلاح الأعطال.

ووجه الاجتماع بتقديم الدعم والإسناد اللازم للقوات المسلحة والمنظومة الأمنية.

وأشار الأمير الزين ميرغني حسين، ناظر عموم قبيلة البديرية إلى المبادرات التي ستقوم بها الإدارة الأهلية لتأمين المجتمع ودعا الاجتماع للتفاعل الإيجابي مع المنظومة الأمنية وتكامل الأدوار الرسمية والشعبية لردع التآمر على البلاد، وأوضح المدير التنفيذي لمحلية شيكان ضرورة متابعة الأحداث أولا بأول وإعمال التدخلات اللازمة في المناطق المحتاجة إلى مساعدات.