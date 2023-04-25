الولايات المتحدة تنشر فريقا للاستجابة للكوارث في السودان يعمل من كينيا

نشرت الوكالة الدولية للتنمية الدولية فريقا في خبراء الاستجابة للكوارث، وذلك بهدف تنسيق الاستجابة الإنسانية في السودان الذي يشهد حاليا حربا مسلحة منذ أكثر من أسبوع.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية مساء اليوم الإثنين، عن مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور في بيان قوله إن فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث سيعمل من كينيا في المرحلة الأولية.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أصدر تصريحات شديدة اللهجة في بداية جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، دعا فيها إلى وقف العنف في السودان لأنه يخاطر بحدوث "حرب كارثية" داخل البلاد يمكن أن تجتاح المنطقة وخارجها، بعد مقتل المئات وجرح الآلاف منذ بدء القتال في 15 أبريل الجاري.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة في الخرطوم وغيرها من المناطق السودانية، رغم وجود تهدئة معلنة تنتهي اليوم شهدت فترات من الهدوء الحذر.