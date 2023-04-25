الصحة السودانية: 460 قتيلا في 11 ولاية حصيلة الاشتباكات حتى الآن

أكدت وزارة الصحة السودانية، أن 460 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 4063 آخرون، منذ 15 أبريل الجاري، موضحة أن الضحايا سقطوا في 11 ولاية.

وقالت وزارة الصحة السودانية، إن هدوءا نسبيا وقلة في عدد الإصابات والوفيات عم السودان خلال اليومين الماضيين، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وانحسر القتال في السودان، أمس الاثنين، بعد أن وافق الجيش وقوات "الدعم السريع" على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، ما سمح للمزيد من السودانيين بالفرار، اليوم الثلاثاء، وللدول الأجنبية بإجلاء رعاياها.

ولقي وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن، "ثباتاً نسبياً" مع التزامه بشكل عام من الجيش وقوات الدعم السريع بعد عشرة أيام من معارك دامية فشلت معها كل محاولات التهدئة.