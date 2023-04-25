 الجيش السوداني: أعداد كبيرة من الدعم السريع سلموا أنفسهم وأسلحتهم - بوابة الشروق
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الجيش السوداني: أعداد كبيرة من الدعم السريع سلموا أنفسهم وأسلحتهم

سارة أحمد
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 10:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 10:56 م

أكد الجيش السوداني، قبل قليل، أن أعدادا كبيرة من قوات الدعم السريع سلموا أنفسهم وأسلحتهم.

وقال الجيش السوداني، إن الموقف العملياتي مستقر لحد كبير وهناك خروقات لقوات الدعم السريع التي تحاول حشد قواتها، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وانحسر القتال في السودان، أمس الاثنين، بعد أن وافق الجيش وقوات "الدعم السريع" على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، ما سمح للمزيد من السودانيين بالفرار، اليوم الثلاثاء، وللدول الأجنبية بإجلاء رعاياها.

ولقي وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن، "ثباتاً نسبياً" مع التزامه بشكل عام من الجيش وقوات الدعم السريع بعد عشرة أيام من معارك دامية فشلت معها كل محاولات التهدئة.


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