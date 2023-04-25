أوكرانيا وألبانيا تبحثان تعزيز الصادرات الزراعية

بحثت وزيرة السياسة الزراعية والغذاء الأوكرانية ميكولا سولسكيي، ووزيرة الزراعة والتنمية الريفية الألبانية فريدا كريفكا، سبل تعزيز الصادرات الزراعية وعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وذكرت وزارة الزراعة والغذاء الأوكرانية - في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء - أن اجتماع الوزيرتين جاء عبر الإنترنت؛ حيث أعربت الوزيرة الأوكرانية عن دعم بلادها لاقتراح دفع تعويض عن نقل الحبوب الأوكرانية إلى أوروبا، والذي سيكون على أساس مبدأي.

وأشارت إلى أن مثل هذا التعويض سيسمح للبلدان الواقعة على مسافة أبعد من الحدود الأوكرانية بتلقي الحبوب بأسعار مناسبة، في الوقت نفسه، سيواجه المزارعون في البلدان المجاورة لأوكرانيا ضغوطا أقل تتعلق بسياسة التسعير.

وكانت بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا قد فرضت حظرا مؤقتا على استيراد الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية من أوكرانيا، مشيرين إلى الحاجة لحماية المزارعين المحليين من التدفق غير المنضبط للحبوب الرخيصة من أوكرانيا.. فيما أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات مالية للدول المجاورة لأوكرانيا، والتي ستكون قادرة على الحصول عليها عند رفع القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.