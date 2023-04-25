 تدريب مشترك بين الجيش اللبناني واليونيفيل مقابل شاطئ بيروت - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أبريل 2023 7:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

تدريب مشترك بين الجيش اللبناني واليونيفيل مقابل شاطئ بيروت

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 6:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 6:57 م

نفّذت وحدات من القوات البحرية والجوية اللبنانية بالاشتراك مع القوات البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تمريناً قتالياً مقابل شاطئ بيروت.

حضر التدريب السفير الألماني في لبنان وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء أرلدو لاثارو وقائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن البحري هيثم ضناوي ممثلاً عن قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من الضباط والمدعوين.

ويحاكي التمرين فرضية اعتراض مركب مشبوه في البحر لتفتيشه، وذلك في إطار تقييم قدرات القوات البحرية في مجالات رصد المياه الإقليمية اللبنانية والسيطرة عليها، وجهوزية فرق تفتيش السفن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك