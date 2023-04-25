خصصت المفوضية الأوروبية 106.2 مليون يورو لبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج والبرتغال ورومانيا وتركيا، لتطوير قدرات فرق الإنقاذ التابعة للطوارئ الطبية وإنشاء أول مستشفى ميداني في عموم أوروبا.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي - أن الهدف من ذلك هو تعزيز الدعم الطبي في حالات الطوارئ للسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، على نطاق واسع.

وأضاف البيان: "أن المشروع سيؤسس 3 فرق طبية للطوارئ تشمل خدمات الجراحة والتشخيص، بالإضافة إلى ذلك، سيقدم 17 فريقا متخصصا في الرعاية المركزة وعلاج الحروق ونقل المرضى والتشخيص المتقدم ودعم الأم والطفل وإعادة التأهيل ودعم الصحة العقلية وعلاج العظام والمختبرات وإمدادات الأكسجين ودعم الاتصالات".

وتابع البيان: "أن قدرة وحدة الإنقاذ ستصبح جاهزة للعمل بشكل تدريجي اعتبارًا من عام 2024 وستسمح بالاستجابة لمجموعة واسعة من سيناريوهات الكوارث، كما ستكون الفرق قادرة على العمل بشكل مستقل لدعم مرافق الرعاية الصحية الوطنية الحالية في حالة عدم قدرة الأخيرة على التعامل مع حالة طوارئ معينة، وسيكمل هذا الهيكل الجديد الدور الحاسم في الاستجابة لحالات الطوارئ الذي يكفله بالفعل 15 فريقًا طبيًا للطوارئ قدمتها الدول الأعضاء والدول المشاركة لمجموعة الحماية المدنية الأوروبية".