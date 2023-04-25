وزير الخارجية الروسي يعرب عن تأييده لفكرة نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد آخر

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن تأييده لفكرة نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد آخر.

وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية أن لافروف رد على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كان الوقت مناسبا الآن لمغادرة منظمة الأمم المتحدة لمدينة نيويورك بقوله: "أعتقد أن ذلك سيكون جيدا".

وأكد لافروف في وقت سابق أن موسكو "لن تنسى ولن تسامح" عدم إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس الذي كانوا ضمن الوفد الروسي المتجه لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي في مدينة نيويورك الأمريكية .

يذكر أن وزير الخارجية الروسي كان قد وصل إلى مقر الأمم المتحدة أمس الاثنين، حيث تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجارى، وسيرأس لافروف اجتماعات مجلس الأمن في مدينة نيويورك، اليوم وغدًا .