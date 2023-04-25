قالت سيدة سودانية، إنها هربت من ولاية أم درمان إلى مصر لأنها ملجأ الأمان، موضحة أن الأوضاع في السودان صعبة؛ بسبب الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضافت، خلال تصريحات لفضائية «الغد»، اليوم الثلاثاء: «خفنا على أنفسنا وأولادنا، قلنا نخرج نشوف حتة أمان، وأكثر حتة أمان هي مصر باعتبارها دولتنا الثانية».

وترحمت على أرواح الشهداء؛ بسبب الحرب الدائرة بين طرفي النزاع، منوهة بأن السودان شهد وضعًا وصفته بـ«المؤسف».

ونوهت بأنها لا ترغب في حدوث اشتباكات بين الطرفين، معقبة: «نريد السلام، كمواطنين نريد العيش في أمان، الاثنين شعبنا وعزيزين علينا لكننا تضايقنا وخفنا، لذلك جئنا إلى مصر»، وفقًا لوصفها.

ولفتت إلى أن «الأوضاع في السودان مرعبة جدًا وصعبة، ما أدى إلى شعور المواطنين بالخوف والهلع»، مستطردة: «ما نتمنى وصول السودان إلى تلك المرحلة، جدران منزلنا تشققت من صوت القصف المرعب للغاية ولذلك اضطررنا للرحيل».

ومع استمرار تصاعد القتال في السودان سارعت دول عديدة لإجلاء مواطنيها، وقد اتفقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الإثنين ويستمر لمدة 72 ساعة.

وتجري العديد من جهود الإجلاء عبر بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، على بعد نحو 650 كيلومترا شمال شرقي الخرطوم.

من جانبها، كشفت وزارة الخارجية المصرية، أمس الاثنين، أنه تم إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان حتى الآن.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه «في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم يوم 24 أبريل الجاري، إجلاء 134مواطنا مصريا بالسودان عبر الإجلاء الجوي».

وأشار إلى إجلاء 334 مواطنا من خلال الإجلاء البري، بالتنسيق مع السلطات السودانية.