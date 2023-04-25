تحرير 1102 محضر متنوع خلال حملة موسعة لصحة الغربية على 780 منشأة

شن قسم مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، حملات تفتيشية على 780 منشأة غذائية، وتبين وجود 24 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير 1102 محضر وسحب 786 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما جرى إعدام 408 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وإعدام 77 لتر عصائر ومياه غازية، كما تم ضبط 18 طنًا و678 كجم 374 لتر مواد غذائية مختلفة الخواص، وإصدار قرار غلق إداري إلى 101 منشأة تدار بدون ترخيص.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية خلال أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين.

ووجه الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان توفير أغذية آمنة للمستهلك، ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية، وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالأسواق، وإرسالها إلى المعامل المركزية للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومخاطبة رؤساء مجالس المدينة بالمراكز بغلق المنشآت الغذائية غير المرخصة وغير المستوفية للاشتراطات الصحية.