إجلاء 200 يمني من السودان إلى مدينة جدة السعودية

أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، وصول الدفعة الأولى من اليمنيين العالقين في السودان، إلى مدينة جدة في السعودية، تمهيدا لنقلهم إلى اليمن.

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، إن الدفعة الأولى من أبناء الجالية في السودان والمكونة من 200 شخص وصلوا إلى مدينة جدة، كخطوة أولى قبل نقلهم إلى مدينة عدن (جنوبا).

وأوضح، أن "لجنة من رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية شكلت للإشراف على عملية الإجلاء، كما تم تكليف فريق عمل في سفارة اليمن لدى السودان لمتابعة وتسهيل إجلاء المواطنين اليمنيين، والذي يمارس مهامه في العاصمة الخرطوم ومدينة بورتسوردان والقنصلية اليمنية في جدة".

وأضاف: "كما تم إصدار التوجيهات بمنح تصاريح للعودة إلى اليمن بصورة استثنائية، لمن انتهت جوازاتهم".

وثمن الإرياني، "دور السعودية في إجلاء أبناء الجالية اليمنية، والتعاون الكامل الذي أبداه المسئولون في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وسفارتي السعودية في اليمن والسودان، وما يقدموه من رعاية ودعم لوجستي لإنجاز العملية".

وفي وقت سابق، حملت لجنة الطوارئ في السودان، الجهات المعنية في اليمن، مسئولية تعثر إجلاء اليمنيين العالقين في مناطق الصراع المستمر في السودان منذ نحو عشرة أيام، وفقا لتنويه نشره اتحاد طلاب اليمن في السودان، على حسابه بموقع فيسبوك.

وشكا يمنيون في السودان "من تخاذل السفارة اليمنية بالخرطوم، ومن تدهور أوضاعهم جراء الصراع المسلح الذي نشب منتصف الشهر الجاري في السودان".