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إثارة متأخرة.. فوز قاتل للداخلية أمام فيوتشر في الدوري

الشروق
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 10:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 10:37 م

حقق فريق الداخلية فوزًا مثيرًا مساء اليوم الثلاثاء، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب فريق الداخلية عبدالرحمن البانوني في الدقيقة 89، وألغى الحكم هدفًا سجله أحمد عاطف لاعب فيوتشر بعد تمريرة وصلته من زميله عمر السعيد في الدقيقة 90 بداعِ وجود تسلل.

ورفع فريق الداخلية بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 25 في المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 49 في المركز الثاني.

وتُعد هذه هي الهزيمة الثانية لفريق فيوتشر في النسخة الجارية من الدوري بعد الهزيمة أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف في الدور الأول.


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