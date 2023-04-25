أكدت وزارة الخارجية الألمانية، قبل قليل، أنه لا خطط للمزيد من رحلات الإجلاء الألمانية من السودان.



وأوضحت الخارجية الألمانية، أن دول شريكة ستتولى إجلاء المواطنين الألمان المتبقين في السودان خلال الأيام المقبلة، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وانحسر القتال في السودان، أمس الاثنين، بعد أن وافق الجيش وقوات "الدعم السريع" على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، ما سمح للمزيد من السودانيين بالفرار، اليوم الثلاثاء، وللدول الأجنبية بإجلاء رعاياها.



ولقي وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن، "ثباتاً نسبياً" مع التزامه بشكل عام من الجيش وقوات الدعم السريع بعد عشرة أيام من معارك دامية فشلت معها كل محاولات التهدئة.