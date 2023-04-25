وزارة الدفاع الصينية: نيودلهي وبكين تتفقان على تسريع تسوية للمواجهات في لاداخ

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، إن كبار المسئولين العسكريين من الهند والصين اتفقوا خلال الجولة الأخيرة من المحادثات على تسريع تسوية القضايا ذات الصلة المتعلقة بالمواجهة الطويلة شرقي منطقة لاداخ في جبال الهيمالايا، على طول الحدود المتنازع عليها بين الجانبين، إلى جانب الحفاظ على السلام في المناطق الحدودية.

وقالت الوزارة في بيان إن الجولة الثامنة عشر من الاجتماع على مستوى قادة الفيلقين الصيني والهندي عقدت في نقطة تشوشول-مولدو الحدودية على الجانب الصيني يوم 23 أبريل الجاري.

وجاءت هذه الجولة قبل الزيارة المقررة لوزير الدفاع الصيني لي شانجفو للهند للمشاركة في اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون، يومي 27 و28 أبريل الجارى .

وتصاعدت التوترات في يونيو 2020 على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين، وكانت هذه الاشتباكات هي الأسوأ منذ أكثر من 40 عاما، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا، وأربعة جنود صينيين.

ذكر بيان لوزارة الدفاع الصينية أنه "خلال الاجتماع، سيخاطب الجنرال لي المؤتمر ويلتقي برؤساء الوفود من الدول ذات الصلة لنقل وجهات النظر وتبادلها بشأن القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عن التعاون الدفاعي"، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أول إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعقد لي لقاء ثنائيا مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، ويناقش التقدم الذي أحرزته المحادثات العسكرية والدبلوماسية لحل الأزمة المتفاقمة.

وأضاف بيان الوزارة أن "الجانبين وافقا على الحفاظ على تواصل وثيق وحوار عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية، وتسريع تسوية القضايا ذات الصلة بالقطاع الغربي من الحدود الصينية- الهندية، ووافقا على مواصلة حفظ السلام والهدوء في المناطق الحدودية".