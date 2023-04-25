تراجع الإقبال على اللقاحات يهدد بإصابة المراهقين بأمراض نادرة

وأضافت: "توفر هذه اللقاحات أفضل حماية في وقت يبدأ فيه الشباب رحلتهم نحو مرحلة البلوغ والاختلاط على نطاق أوسع، سواء كان ذلك من خلال الالتحاق بالجامعة أو بدء العمل أو السفر أو المشاركة في المهرجانات الصيفية".

وتعطي هيئة الصحة الوطنية جرعة معززة لمكافحة الثلاثي، الكزاز والدفتيريا وشلل الأطفال، بالمجان لجميع الأطفال في سن 14 عاما، من خلال مدارسهم.

كما تُعطى الجرعة للأطفال الرضع في عمر ثمانية أسابيع و12 أسبوعا و16 أسبوعا، وقبل الالتحاق بالمدرسة، وجميع الجرعات الخمس ضرورية لبناء حماية تدوم لفترة طويلة.

وتوفر الأجهزة الصحية اللقاح رباعي التكافؤ المعروف باسم "MenACWY"، الذي يوفر حماية ضد المكورات السحائية، بشكل روتيني للمراهقين من نفس العمر، ولكن لا يزال بإمكان أي شخص دون سن 25 عاما الحصول عليه من خلال طبيبه العام، وهذا اللقاح يحمي من أربع سلالات من التهاب السحائي.

وكان معدل الإقبال على هذه اللقاحات، قبل الوباء، يقارب 88 في المائة في إنجلترا، بيد أن أحدث بيانات تظهر تراجعا في الفترة من 2021 إلى 2022 إلى 69 في المائة لمَن تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما.