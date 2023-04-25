أفادت الوكالة الجيولوجية الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/، بوقوع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل سومطرة في إندونيسيا.

وأصدرت الوكالة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - تحذيرا باحتمال حدوث تسونامي.. داعية السكان اللجوء إلى المرتفعات.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا منتظما بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم عدة طبقات تكتونية.

جدير بالذكر أن أكثر الزلازل حصدا للأرواح تعرضت له إندونيسيا في 26 ديسمبر 2004، قبالة شواطئ سومطرة، وأسفر عن سقوط أكثر من 230 ألف قتيل في سريلانكا والهند وتايلاند، وتسبب بموجات هائلة بلغ ارتفاع بعضها 30 مترا على ساحل باندا اتشه في شمال سومطرة، وبلغت قوته 9.1 درجة.