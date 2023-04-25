ماكرون: إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء من السودان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الثلاثاء، عن إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء من السودان.



وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده أجلت 538 شخصا من السودان من بينهم 209 فرنسيين، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».



وتسبب انزلاق السودان المفاجئ نحو الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، في تقطع السبل بآلاف الأجانب، ومن بينهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة، مما دفع عدد من الدول إلى إجلاء مواطنيها.



وتجري العديد من جهود الإجلاء عبر بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، على بعد نحو 650 كيلومترا شمال شرقي الخرطوم.



من جانبها، كشفت وزارة الخارجية المصرية، أمس الاثنين، أنه تم إجلاء 904 مواطنا مصريا من السودان حتى الآن.



وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه «في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم يوم 24 أبريل الجاري، إجلاء 134 مواطنا مصريا بالسودان عبر الإجلاء الجوي».



وأشار إلى إجلاء 334 مواطنا من خلال الإجلاء البري، بالتنسيق مع السلطات السودانية.