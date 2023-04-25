 روسيا: أفعال نظام كييف تهدد تمديد صفقة الحبوب - بوابة الشروق
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روسيا: أفعال نظام كييف تهدد تمديد صفقة الحبوب

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 1:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 1:19 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في يوم 23 مارس الماضى واليوم الموافق 24 أبريل الجارى، تم انتهاك الضمانات المتعلقة بعدم استخدام الممر الإنساني، بعدما هاجمت أوكرانيا النقاط الأساسية والبنية التحتية المدنية للقرم التى تعتبرها روسيا جزءًا من أراضيها.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين: "ان القوارب المهاجمة لسيفاستوبول والقرم في مارس وأبريل انطلقت من منطقة أوديسا المائية المخصصة لتنفيذ صفقة الحبوب" ، مضيفة أن تلك الأفعال لنظام كييف تهدد تمديد صفقة الحبوب لأجل لاحق فيما بعد يوم 18 مايو المقبل .
من ناحيته أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون أن تستوفي شروطها.

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