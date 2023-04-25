 سفيرا كندا والنرويج ينعيان مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر بالخرطوم الذي استشهد بالسودان - بوابة الشروق
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سفيرا كندا والنرويج ينعيان مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر بالخرطوم الذي استشهد بالسودان

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 12:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 12:33 م
نعى سفيرا كندا بالقاهرة لويس دوما والنرويج لينا ناتاشا ليند، اليوم الثلاثاء، شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد أمس الإثنين خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.

وأعرب السفير الكندي -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- عن خالص التعازي لأسرة وزملاء الفقيد وللسفارة المصرية في السودان.

من جانبها، قالت سفيرة النرويج "خالص التعازي لأسرة وأصدقاء وزملاء محمد الغراوي الذي فقد حياته بشكل مأساوي" في القتال الدائر في السودان.

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