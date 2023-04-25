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العراق.. شرطة ذي قار تعلن اعتقال قتلة شيخ قبيلة عتّاب

القوات العراقية
القوات العراقية
رويترز
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 2:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 2:02 ص

أفادت وكالة "شفق نيوز" بأن قائد شرطة محافظة ذي قار أعلن يوم الاثنين، اعتقال عدد من الضالعين في اغتيال شيخ قبيلة عتاب جنوب العراق.

وقال قائد شرطة المحافظة إن "قيادة شرطة المحافظة تمكنت من إعتقال ثلاثة من المشاركين في حادثة مقتل الشيخ جميل ال بورهن العتابي".

وأضاف: "مفارز ودوريات شرطة ذي قار  تبحث عن  المطلوبين الآخرين من شاركوا في حادثة قتل الشيخ العتابي".

وأشار إلى أنه "سيتم تقديم المتهمين إلى القضاء لمحاكمتهم و لينالوا جزاءهم العادل".

وكان مصدر أمني مسؤول أفاد، يوم الأربعاء 19 أبريل، بمقتل "شيخ عشيرة العتاب وإصابة نجله بجروح بهجوم مسلح استهدف منزلهما في قضاء النصر شمالي ذي قار جنوبي العراق"، مضيفا أن "الجريمة ماتزال غامضة".

وتشير التحقيقات الأولية في الحادث بأن الجريمة ارتكبها أفراد ينتمون لعشيرة أخرى بسبب خلاف على عجلة، وفقا للمصدر.

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