السويد ترغب في اتباع سياسة هجرة صارمة تنفذها الدنمارك

أكدت السويد رغبتها في أن تحذو حذو جارتها الدنمارك فيما يتعلق بسياستها الصارمة إزاء الهجرة.

ونقلت وكالة أنباء "ريتزاو" الدنماركية، عن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قوله، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة إلى الدنمارك، إن الدنمارك تسبق بلاده بما يتراوح بين 10 أعوام و15 عاما في هذا الصدد.

وكانت نظيرته مته فريدريكسون وحزبها الحزب الديمقراطي الاشتراكي ينفذان سياسات هجرة صارمة لسنوات.

وأعربت في مؤتمر صحفي مشترك عن سعادتها لأن تلهم الدنمارك دولا أخرى بعد 20 عاما من السياسة الصارمة الخاصة بالهجرة.

وخلال الزيارة، تبادل الجانبان الآراء بشأن كيفية إعادة طالبي اللجوء المرفوضين ومكافحة الجريمة.

وتشير أرقام رسمية إلى أن نحو 18700 شخص قدموا طلبات لجوء في السويد العام الماضي، مقابل 4600 في الدنمارك، وفقا لوكالة أنباء "ريتزاو".