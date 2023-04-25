الأمم المتحدة: السودان يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والطاقة والدواء

أكدت الأمم المتحدة، قبل قليل، أن السودان يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والطاقة والدواء خاصة بالخرطوم، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وانحسر القتال في السودان، أمس الاثنين، بعد أن وافق الجيش وقوات "الدعم السريع" على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، ما سمح للمزيد من السودانيين بالفرار، اليوم الثلاثاء، وللدول الأجنبية بإجلاء رعاياها.

ولقي وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن، "ثباتاً نسبياً" مع التزامه بشكل عام من الجيش وقوات الدعم السريع بعد عشرة أيام من معارك دامية فشلت معها كل محاولات التهدئة.