اشتية يعلن انتظام الدوام في كل مدارس الضفة الغربية رغم إضراب المعلمين

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، أن العملية التعليمية "انتظمت" في كل مدراس الضفة الغربية، وعددها 1910 مدارس رغم إضراب المعلمين منذ أسابيع.

وقال اشتية، خلال جولة في مدراس رام الله والبيرة ، إنه "لا يوجد مدرسة واحدة متعطلة، بل بعض المعلمين ما زالوا غير ملتحقين بمدارسهم"، مضيفا أن العام الدراسي سيكون مفتوحا لحين انتهاء المنهاج الدراسي كاملا.

واعتبر اشتية أن "هناك من يريد حرف مطالب المعلمين عن مسارها النقابي"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء طلب من وزارة التربية والتعليم إعداد كل ما يلزم ضمن إطار القانون لعودة مسيرة التعليم إلى مسارها الطبيعي.

وفي المقابل، أعلن حراك المعلمين في الضفة الغربية أن نسبة المعلمين المضربين بلغت 88%، محملاً الحكومة كامل المسئولية عن ضياع العام الدراسي في ظل رفضها الاستجابة لمطالب الإضراب.

ودعا الحراك جميع المعلمين إلى التوجه للمدارس وإثبات الحضور والمغادرة، وعدم إعطاء حصص دراسية بما في ذلك الثانوية العامة.

ولم تنتظم العملية الدراسية في مئات المدارس في الضفة الغربية منذ الخامس فبراير الماضي، بعدما أعلن المعلمون إضرابا شاملاً عن العمل استجابة لدعوات أطلقها "حراك المعلمين".

ويحتج المعلمون المضربون على تراجع الحكومة عن تنفيذ مبادرة للمؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي في مايو الماضي لإنهاء الأزمة في المدارس الحكومية، والتي وافقت عليها جميع الأطراف في حينه.

والمبادرة المذكورة تضمنت خمسة بنود أساسية، وهي إقرار نظام مهنة التعليم، ودمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، ومعالجة مسألة علاوة طبيعة العمل بحيث تدفع زيادة نسبتها 15% من بداية عام 2023، وإلغاء الخصومات والإجراءات الإدارية والمالية العقابية، وانتظام الدوام وتعويض الطلبة.

وحذرت أوساط حقوقية من أن استمرار تعطيل مئات آلاف الطلبة في الضفة الغربية عن ممارسة حقهم في التعليم بفعل إضراب المعلمين يهدد بتبعات خطيرة، منها ضعف التحصيل الدراسي، والتسرب من المدارس الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات عمالة الأطفال.