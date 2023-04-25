وليد فواز: المخرج تامر محسن من رشحنى لمسلسل «رسالة الإمام»

حل الفنان وليد فواز أمس ضيفًا ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، وتحدث عن مشاركته في مسلسل «رسالة الإمام» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وقال فواز :«جاء ترشيحي لدور المطلب بن عبد الله الخزاعي جاء من المخرج الكبير تامر محسن، وبعتبره الأب الروحي لي، وجلست مع المخرج العربي الكبير اليث حجو و حصل وفاق و عملت الدور».

وأضاف:« أحداث المسلسل تدور فى العصر العباسي الثانى، وشخصية المطلب بن عبد الله كان والى مصر ومعروف عنه إنه كان داهيه سياسية، ويقال إنه كان صديق الإمام الشافعي وترك الحكم فى مصر، ومصيره لم يكن معلوم تاريخياً».

وتابع فواز: «رسالة الإمام يُعد العمل الثانى لي مع خالد النبوي، و اللقاء الأول كان فى مسلسل ٧ أرواح فى ٢٠١٧، وسعيد جداً بالعمل معه، و كان هناك مشهدين بيني وبينه بشكل مباشر فى المسلسل، الأول بعد إعادة تعيينى واليًا للفسطاط، والمشهد الثانى هو استمالة المطلب للإمام الشافعي علشان يزكيه عند الخليفة».

واختتم وليد فواز حديثه :«بعتبر المسلسل تاريخي بالمقام الأول ليه سمة دينية، خاصة بعد غياب الأعمال الدينية والتاريخية لفترة طويلة، و هو ما دفع المشاهد لاستكشاف العمل بالإضافة الى أن المحتوى الدرامي جيد و تم بذل جهد كبير فيه، و عدى على مجموعة فلاتر منها مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف للإجازة والتصحيح».