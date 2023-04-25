رئيس الأوبرا: تنظيم عدد من المهرجانات بالمحافظات بالتنسيق مع السياحة والآثار

قال رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، إن وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا تقوم حاليًا بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتنظيم عدد من المهرجانات الفنية بمختلف المحافظات.



وأضاف داغر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على استغلال القوى الناعمة للترويج للمناطق الأثرية والتاريخية وتحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الفني والثقافي لمختلف ربوع مصر.



وأوضح أن من أبرز الفعاليات الفنية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة هي الدورة الثالثة من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمحافظة قنا، والدورة الثانية من مهرجان تل بسطا بمحافظة الشرقية، وإقامة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وذلك إيمانًا بدور القوى الناعمة للارتقاء بالذوق العام وبناء الإنسان.



وأكد داغر أن الدورات السابقة من هذه المهرجانات لاقت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، بجانب دورها في إلقاء الضوء على كنوز مصر التاريخية وتنمية الوعي الثقافي والسياحي، مشيرًا إلى استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في هذا الصدد.



وكانت دار الأوبرا المصرية قد نظمت خلال العام الماضي برنامجًا فنيًا ضخمًا، حيث تم إعادة إحياء مهرجان المسرح الروماني بمنطقة كوم الدكة في محافظة الإسكندرية وذلك بعد توقفه لمدة 3 سنوات نتيجة جائحة كورونا، بجانب إقامة الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، واستحداث مهرجان موسيقي وغنائي بمدينة رأس البر بدمياط بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بعد أن طافت عدة مهرجانات الفترة الماضية مختلف المحافظات هي دندرة الثاني بقنا، وأبيدوس الأول بمحافظة سوهاج، وتل بسطة الأول بمحافظة الشرقية، والسويس الأول بمحافظة السويس، حيث انطلق نجوم الموسيقى والغناء في مصر إلى الأقاليم.