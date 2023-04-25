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أنشيلوتي يوضح أسباب السقوط أمام جيرونا ويعتذر لجماهير ريال مدريد

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 10:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 10:42 م

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على آسفه عقب الهزيمة أمام جيرونا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وفجر جيرونا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على ريال مدريد، (4-2) في المباراة التي أقيمت خلال الجولة 31 من عمر الليجا.

قال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:"نحن نشعر بالألم من هذه الهزيمة الكبيرة، لم نتحلى بالقوة في أرض الملعب ، لقد تركنا مساحات كبيرة في المنطقة الدفاعية الخاصة بنا".

تابع:"كان هناك توتر كبير بين اللاعبين، ولم نفز في المواجهات الفريدة والدفاع كان سيئًا للغاية، في كل مرة يقومون فيها بالهجمات المرتدة نفقدنا السيطرة".

وواصل:"إذا كان لدى اللاعبين التزام دفاعي فسنربح كل مباراة، في المباريات القليلة الماضية خرجنا بشباك نظيفة، واليوم استقبلنا أربع أهداف إذا لم يفهم اللاعبون ذلك فسأكرره كل يوم". أوضح:"لقد حاولنا العودة إلى المباراة بشكل فردي وليس كفريق واحد بشكل جماعي، ولكن لم ينجح الأمر".

أردف:"إذا لعبنا كفريق واحد بشكل جماعي وتعاوني، فسننتصر على الجميع، وإذا لم نكن كذلك فإن المهارة الفردية لا تكفي لتحقيق الفوز دائماً".

أكد:"فينيسيوس كان جيدًا في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة خلال اللقاء وكان يحاول الاعتماد على الحل الفردي، لكن الفريق لم يكن بكامل قوته". نوه:"من الصعب تقليل فارق النقاط مع برشلونة، وعلينا أن نتطلع إلى الأمام".

أتم:"نحن متألمون جداً، ونعتذر على ما قدمناه الليلة، الجماهير تتأذى، نعتذر لهم، لقد تأذوا مثلنا،علينا أن ننهض لأن كل شيء لدينا على المحك، وعلينا العودة بأسرع وقت ممكن".


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