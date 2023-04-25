أنشيلوتي يوضح أسباب السقوط أمام جيرونا ويعتذر لجماهير ريال مدريد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على آسفه عقب الهزيمة أمام جيرونا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وفجر جيرونا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على ريال مدريد، (4-2) في المباراة التي أقيمت خلال الجولة 31 من عمر الليجا.

قال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:"نحن نشعر بالألم من هذه الهزيمة الكبيرة، لم نتحلى بالقوة في أرض الملعب ، لقد تركنا مساحات كبيرة في المنطقة الدفاعية الخاصة بنا".

تابع:"كان هناك توتر كبير بين اللاعبين، ولم نفز في المواجهات الفريدة والدفاع كان سيئًا للغاية، في كل مرة يقومون فيها بالهجمات المرتدة نفقدنا السيطرة".

وواصل:"إذا كان لدى اللاعبين التزام دفاعي فسنربح كل مباراة، في المباريات القليلة الماضية خرجنا بشباك نظيفة، واليوم استقبلنا أربع أهداف إذا لم يفهم اللاعبون ذلك فسأكرره كل يوم". أوضح:"لقد حاولنا العودة إلى المباراة بشكل فردي وليس كفريق واحد بشكل جماعي، ولكن لم ينجح الأمر".

أردف:"إذا لعبنا كفريق واحد بشكل جماعي وتعاوني، فسننتصر على الجميع، وإذا لم نكن كذلك فإن المهارة الفردية لا تكفي لتحقيق الفوز دائماً".

أكد:"فينيسيوس كان جيدًا في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة خلال اللقاء وكان يحاول الاعتماد على الحل الفردي، لكن الفريق لم يكن بكامل قوته". نوه:"من الصعب تقليل فارق النقاط مع برشلونة، وعلينا أن نتطلع إلى الأمام".

أتم:"نحن متألمون جداً، ونعتذر على ما قدمناه الليلة، الجماهير تتأذى، نعتذر لهم، لقد تأذوا مثلنا،علينا أن ننهض لأن كل شيء لدينا على المحك، وعلينا العودة بأسرع وقت ممكن".