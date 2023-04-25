سفير الصين لدى بغداد: ندعم العراق في الحفاظ على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه

أكد سفير الصين في العراق تسوي وي، أن بلاده ماضية في تقديم الدعم للعراق؛ للحفاظ على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتضامن بين مختلف الأطراف العراقية.



وقال السفير، في مقال نشرته صحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء: "الجانب الصيني يقدر الدعم الثابت والدائم الذي يقدمه العراق في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للصين، وسيواصل الجانب الصيني تقديم الدعم الثابت للجانب العراقي في الحفاظ على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ويدعم تعزيز التضامن والتعاون فيما بين مختلف الأطراف العراقية".



وأضاف أن الصين على استعداد لتضافر الجهود مع الجانب العراقي لمواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تعمل الصين في مجلس الأمن والأمم المتحدة على حث المجتمع الدولي إلى ضرورة مساعدة العراق في إعادة بناء البنية التحتية، وتسريع النمو الاقتصادي وتعزيز رفاهية الشعب، ومواصلة دعم العراق في مكافحة الإرهاب.



وقال: "كما تدعم الصين العراق؛ لتطوير علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة، وإن الصين والعراق صديقان حميمان وشريكان عزيزان، وكلاهما ينتميان إلى الدول ذات الحضارة العريقة والدول النامية".



وأكد السفير: "ندعم الجانب العراقي في أن يسلك طريق التنمية الذي يتناسب مع ظروفه الوطنية، ونقدر جهود الجانب العراقي في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وندعم العراق ليلعب دورا إيجابيا في الشئون الإقليمية".