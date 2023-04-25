تراجع الين أمام العملات الرئيسية

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تراجعت قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى في جلسة التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء.

وانخفضت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأوروبية الموحدة إلى 62ر148 ين لكل يورو لأول مرة منذ ديسمبر 2014. كما تراجعت إلى 53ر151 ين لكل فرنك سويسري لأول مرة منذ كانون الثاني/يناير 1980. وتراجع الين أمس إلى مستوى 25ر148 ين لكل يورو و11ر151 ين لكل فرنك.

وأمام الجنيه الاسترليني تراجعت العملة اليابانية إلى 96ر167 ين وهو أقل مستوى له منذ 6 أيام وإلى 07ر83 ين لكل دولار نيوزيلندي وهو أقل مستوى لها منذ 5 أيام.

وتراجع الين إلى 42ر134 ين لكل دولار أمريكي و02ر90 ين لكل دولار أسترالي.

وإذا استمر تراجع الين، فمن المحتمل وصوله إلى مستوى دعم في حدود 150 ين لكل يورو و154 ين لكل فرنك و173 ين لكل جنيه إسترليني و85 ين لكل دولار نيوزيلندي و138 ين لكل دولار أمريكي و92 ين لكل دولار أسترالي و103 ينات لكل دولار كندي