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تشكيل هجومي للبنك الأهلي أمام المصري

الشروق
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 6:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 6:30 م

أعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الذى سيخوض به الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي والمقرر لها بعد قليل، باستاد برج العرب في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار  _ أسامة ابراهيم  _ يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. محمود قاعود

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

احمد صبحي _ اسامة فيصل  _ حمدي علاء _ موسي دياوارا_ عاصم صلاح _ إسلام جابر  _ محمد بسيوني _ باسم مرسي _أحمد ياسين.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 25 نقطة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، وانتهت 12 مباراة بالتعادل، وسجل 26 هدفًا واستقبلت شباكه 34 هدفًا.


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