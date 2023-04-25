الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تستغل الهدنة لزيادة إمداداتها العسكرية

قال الجيش السوداني، قبل قليل، إن قوات الدعم السريع تستغل الهدنة لزيادة إمداداتها العسكرية.

وقال الجيش السوداني: "تعاملنا مع رتل عسكري لقوات الدعم السريع في الخرطوم"، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وجدد الجيش السوداني، دعوته لأفراد الدعم السريع بالانضمام إلى صفوفه.

وقال الجيش السوداني: "ندعو أفراد الدعم السريع للنأي بأنفسهم عن هذه المحرقة التي لا فائدة منها".

وأضاف الجيش السوداني: "نحن في أحسن حالاتنا المعنوية وأتم الجاهزية لمواصلة القتال".

وانحسر القتال في السودان، أمس الاثنين، بعد أن وافق الجيش وقوات "الدعم السريع" على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، ما سمح للمزيد من السودانيين بالفرار، اليوم الثلاثاء، وللدول الأجنبية بإجلاء رعاياها.

ولقي وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن، "ثباتاً نسبياً" مع التزامه بشكل عام من الجيش وقوات الدعم السريع بعد عشرة أيام من معارك دامية فشلت معها كل محاولات التهدئة.