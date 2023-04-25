 الإعلام الأمني العراقي: القبض على أحد الإرهابيين واعتقال 10 متهمين في الأنبار ونينوى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإعلام الأمني العراقي: القبض على أحد الإرهابيين واعتقال 10 متهمين في الأنبار ونينوى

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 12:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 12:16 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء واعتقال 10 متهمين بقضايا متنوعة في محافظتي الانبار ونينوى.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، مساء اليوم الإثنين، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها وأسفرت "الكمائن" عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في سيطرة الشهيد احمد الصداك و10 متهمين بقضايا متنوعة في قضاء القائم وربيعة والصقلاوية وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليا.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن العراقية قامت بضبط مخبأ يحتوي على عبوات الناسفة محلية الصنع ومختلفة الشكل في قضاء راو.

وأضاف أن "قوات المفرقعات تعاملت مع المتفجرات وعلمت على سرعة إبطال مفعولها وتدميرها موقعيا".


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