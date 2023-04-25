الهلال السوداني يعلن إجلاء جهازه الفني إلى فرنسا

أعلن نادي الهلال السوداني إجلاء الجهاز الفني بالكامل بقيادة فلوران إيبينجي إلى فرنسا، بسبب الأجواء الأمنية الغير مستقرة التي تمر بها البلاد مؤخرا.

وقال الهلال في البيان الرسمي الذي أصدره في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء:" ينوه نادي الهلال إلى أنه قد تم بحمد الله إجلاء كافة أعضاء الطاقم الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السيد فلوران إيبينجي، إلى دولة فرنسا، التي يحمل جميع أعضاء الطاقم جوازها".

وأضاف النادي السوادني في بيانه:" تابع مجلس الإدارة كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بمغادرتهم بواسطة السفارة الفرنسية بالخرطوم وكافة الجهات ذات الاختصاص".

وأتم الهلال بيانه:" سائلين الله أن يحفظ الجميع وأن يعم الأمن والسلام كافة أرجاء البلاد".