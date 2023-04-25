غزل المحلة يستعيد خدمات ثلاثي الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش

غاد المهاجم التنزاني حميد ماو، للمشاركة في تدريبات فريقه غزل المحلة مساء الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا.

وكانت الإصابة قد بعدت ماو عن المشاركة في مباريات غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، أمام أندية الأهلي وفيوتشر والاتحاد السكندري وفاركو.

وشارك ماو في المران الأخير للمحلة وانضم إلى قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة طلائع الجيش مساء الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 24 لمسابقة الدوري الممتاز.

كما استعاد فريق غزل المحلة خدمات الظهير الأيمن هاني عادل بعد تعافيه من الإصابة، كما اكتملت جاهزية معاذ الحناوي مدافع الفريق، بعد شكواه من آلام قوية في الظهر.