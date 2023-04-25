ميدفيديف: سأدعم ولاية تكساس إذا أرادت الاستقلال عن الولايات المتحدة الأمريكية

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف: "في حال قررت ولاية تكساس الأمريكية الاستقلال عن الولايات المتحدة الأمريكية فإنه سيدعمها بلا شك".

وأضاف ميدفيديف، خلال كلمة في منتدى "المعرفة"، اليوم الثلاثاء:"أن الصراع السياسي بين النخب والجهات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، من بينها استقلال بعض الولايات التي أصبحت تتباهى باستقلاليتها في أكثر القضايا حساسية".

وتابع: "ها هي ولاية كاليفورنيا تود الاستقلال، وكذلك ولاية تكساس، والتي بدأت بالفعل في الاستعداد لعقد استفتاء بشأن استقلالها"، مشيرا إلى أن الجمهوريين طوروا في ولاية تكساس قانونا لاستقلال الولاية وقانونا للولاية نفسها بشأن الاستفتاء، ومؤكدال أنه سيدعم استقلال تكساس في حال حدوثه.