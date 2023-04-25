الجيش السوداني: انضمام الدعم السريع تحت سيادة القوات المسلحة هو الحل الوحيد للموقف الراهن

قال العميد الركن نبيل عبد الله، الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، إن الشعب السوداني يشهد للقوات المسلحة السودانية على مدار تاريخها المقدر بأكثر من مئة عام بحسن السلوك والولاء للوطن، مشيرا إلى شن قوات الدعم السريع حملة إعلامية ممنهجة من التضليل وتدليس الحقائق من أجل نشر وقائع غير مقبولة في حق الوطن والشعب السوداني.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لشاشة «الحدث» مساء الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع درجت منذ تأسيسها في عام 2019 على محاولة ابتزاز البلاد والمواطنين، مؤكدا أن الجيش السوداني حاول بكل السبل، تجنب اللحظة الراهنة والتحلي بالحكمة والصبر وتحمل التجاوزات في سبيل تفادي انزلاق البلاد نحو هذا الوضع واندلاع الحرب.

ورد على مدى إمكانية التوصل إلى حل سلمي لوقف إطلاق النار الدائم والجلوس على طاولة المفاوضات، قائلا إنه لا يوجد دولة مستقرة في العالم يتواجد بها أكثر من جيش واحد، مشيرا إلى سعي القوات المسلحة منذ تأسيس هذه القوات في عهد النظام السابق محاولة ضمها إلى الجيش السوداني.

وأضاف: "ميلشيات الدعم السريع حاولت بكل ما تملك طيلة السنوات السابقة منذ تأسيسها؛ أن تصبح كيانًا منفصلا عن الدولة من خلال تشكيل دولة أخرى داخل الدولة السودانية في محاولة لفرض أجندتها الذاتية في سبيل الوصول إلى الحكم".

وذكر أن القوات المسلحة السودانية ترى الموقف الراهن؛ موقف عسكري خالص -ليس سياسيًا- موضحا أن الجيش السوداني يواجه تمرد قوة مسلحة تهدد أمن واستقرار الدولة.

وأضاف أن الحل للموقف العسكري الراهن؛ هو أن ترضخ ميلشيات الدعم السريع للشروط التي تضمن أمن واستقرار البلاد؛ بالانضمام تحت سيادة القوات المسلحة مع الالتزام بشروط القوات المسلحة وعدم التجاوز بتخطي النظم واللوائح المنظمة للعمل العسكري.