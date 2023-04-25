جيهان خليل: شخصيتي في رسالة الإمام من أهم المحطات في مشواري الفني

قالت جيهان خليل، إن شخصية دنانير التي قدمتها خلال أحداث مسلسل رسالة الإمام، من أهم المحطات الفنية في مشوارها، مشيرة إلى أنها انتظرت طويلا تجسيد شخصية تاريخية باللغة العربية الفصحى.

وتابعت جيهان خليل في لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس، أنها كانت سعيدة منذ اختيارها للدور، وكانت هناك لهفة كبيرة شعرت بها خلال البروفات، لافتة إلى أنها كانت تتمنى استمرارها في تجسيد الدور لأطول فترة ممكنة، لأنها كانت مستمتعة.

ولفتت جيهان خليل، إلى أن شخصية دنانير لم تكن زوجة بالمعنى التقليدي وكانت (ملك يمين) أو جارية، وفي نفس الوقت كانت أم آخر أبناء الشافعي، موضحة أن حياتها كانت غريبة وغامضة وأن الشافعي وصى لها قبل موته.

وعن كواليس مسلسل رسالة الإمام، قالت جيهان خليل: كانت مرهقة نفسيًا قبل عرض المسلسل وكنت خايفة من تقبل الناس للمسلسل وفكرته، والكواليس كانت لطيفة وجميلة مع كل الناس.

وأشارت جيهان خليل، إلى أن الفنان خالد النبوي شخص محترف وحريص على عمله ودقيق جدًا ويحضر جيدًا قبل تجسيد المشهد.