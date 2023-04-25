سفارة كوريا الجنوبية في السودان توقف أعمالها مؤقتا

أوقفت الحكومة الكورية الجنوبية مؤقتا أعمال سفارة كوريا الجنوبية في السودان، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



وقال مسئول في وزارة الخارجية للصحفيين اليوم الثلاثاء: «غادر جميع المسؤولين الدبلوماسيين السودان، وتم تعليق أعمال السفارة مؤقتا»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «يونهاب».



وانسحب جميع المسئولين الدبلوماسيين، بمن فيهم سفير كوريا الجنوبية لدى السودان نام جونج-هوان، من الخرطوم.



ويقال إن الوضع في السودان كان خطيرا، حيث أصبحت المناطق القريبة من السفارة الكورية، مثل القصر الرئاسي والمطار، ساحة لمعارك شرسة.



وتخطط الوزارة للحفاظ على أعمال سفارة كوريا الجنوبية لدى السودان من خلال تشغيل «نظام عمل طارئ»، يتولاه موظف في القنصلية العامة الكورية الجنوبية في جدة بالمملكة العربية السعودية.



وقال المسئول بالوزارة: «يجب علينا مراقبة التطورات في السودان والدول الأخرى لاحتمال بقاء بعض الكوريين الجنوبيين في السودان. وعلى المدى الطويل، سننظر في أي مدينة سيتم إنشاء مكتب مؤقت فيها أثناء متابعة التطورات في السودان والدول المجاورة».



وأضاف: «يقدر الغرب والدول المجاورة للسودان أن الوضع في السودان يمكن أن يطول، ويشعر المجتمع الدولي بالقلق».