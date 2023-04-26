المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: لا يمكننا إجبار الشركاء السودانيين على وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميجيل بوينو، إن الاتحاد قلق للغاية من التطورات في السودان، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي تحرك منذ اندلاع القتال، لمحاولة احتواء الأزمة ووقف القتال والعودة للمفاوضات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتحركات دبلوماسية مع مصر والسعودية وجامعة الدول العربية والرئيس الكيني، لاحتواء الأوضاع، لافتًا إلى أن هذه الجهود قد تكون غير كافية لكن يتم تقديم أفضل ما لديه.

وأشار إلى أن الممثل السامي لشئون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال في تصريحاته: «إن الاتحاد الأوروبي يؤدي واجبًا دبلوماسيًا بالتنسيق مع الشركاء، لكن قدرتنا محدودة، ولا يمكننا إجبار الشركاء السودانيين على وقف إطلاق النار».

وأوضح أن بوريل تحدث عن تداعيات الأزمة في الخرطوم، لأن السودان دولة كبيرة في الاتحاد الإفريقي وبالمنطقة، وما يحدث فيها ستكون له تبعات سيتأثر بها الكثير من الدول.

يذكر أن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أعلن سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأوروبية من السودان بأمان، أمس، باستثناء السفير إيدان أوهارا..