وزير الخارجية الروسي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مساء اليوم، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضرورة تنفيذ قرارات الإجماع الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة حول فلسطين.

وشدد لافروف، خلال لقاءه مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، على هامش جلسة مجلس الأمن، على موقف روسيا في دعم الشعب الفلسطيني على جميع الصعد، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشكر المالكي نظيره الروسي على كلمته، وحضوره الشخصي، وترؤسه جلسة مجلس الأمن، ورفع مستوى الاجتماع إلى مستوى وزاري رفيع المستوى، بما يعكس أهمية ما يحصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وأدواتها المختلفة من مسئولين ومستوطنين.

وعبر المالكي، عن أهمية الدعم والتضامن الذي تعبر عنه دول مجلس الأمن، والأهم إلحاق ذلك بخطوات عملية وتدابير لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

وأطلع المالكي نظيره الروسي على الأوضاع الصعبة والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل وحكومتها ومستوطنيها وتصعيدها غير المسبوق وعدوانها الدائم.