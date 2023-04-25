سفير الاتحاد الأوروبي ينعى مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر بالخرطوم

نعى السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم الثلاثاء شهيد الواجب السيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد امس الإثنين خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.



وأعرب برجر -في تدوينة عبر حساب وفد الاتحاد الاوروبى بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- عن حزنه العميق على نبأ مقتل أحد موظفي السفارة المصرية في الخرطوم أثناء تأديته لواجبه.



كما عبر السفير الأوروبي عن خالص تعازيه القلبية لوزارة الخارجية وأسرة الضحية.



وكانت وزارة الخارجية قد نعت امس ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم.



وذكرت الخارجية انها وإذ تحتسب فقيدها الغالي شهيداً عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسئوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.