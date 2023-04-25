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أعربت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "حضرة العمدة"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني المنتهي.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج، "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، عن أهمية عرض مسلسل "حضرة العمدة"، قائلًة، "كل مشهد تم تصويره في حضرة العمدة مش هدفه التسلية ولكن هو بيشاور على نقطة سوداء في المجتمع".

ووصفت المسلسل بأنه بمثابة "جرس إنذار"، للكثير من المشكلات التي تحدث في المجتمعات.

وأوضحت أن مسلسل "حضرة العمدة"، صُور في قرية "تل شبورة"، وهي بمثابة تل من المشاكل التي تعرض مع وضع حلولها.

وأشادت بالمخرج عادل أديب، قائلة: "رجل مخلص وبتعلم منه على المستوى الفني والإنساني".

وأكدت أنها كانت مصابة بكسر في ذراعها خلال التصوير، ومع ذلك استمرت في التصوير.