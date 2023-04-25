 ارتفاع أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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ارتفاع أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 7:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 7:23 ص

 أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال الشهر الماضي، بنسبة 6ر1% سنويا، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاع الأسعار بنسبة 7ر1% بعد استقرارها في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال مارس الماضي بنسبة 7ر0%، بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0 خلال فبراير الماضي.

ومع استبعاد قطاع النقل الدولي ارتفعت أسعار الجملة في اليابان بنسبة 6ر0% شهريا وبنسبة 5ر1% سنويا خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0% شهريا و7ر1% سنويا خلال فبراير الماضي.

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