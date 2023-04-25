ارتفاع أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال الشهر الماضي، بنسبة 6ر1% سنويا، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاع الأسعار بنسبة 7ر1% بعد استقرارها في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال مارس الماضي بنسبة 7ر0%، بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0 خلال فبراير الماضي.
ومع استبعاد قطاع النقل الدولي ارتفعت أسعار الجملة في اليابان بنسبة 6ر0% شهريا وبنسبة 5ر1% سنويا خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0% شهريا و7ر1% سنويا خلال فبراير الماضي.