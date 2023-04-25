ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يغادر البلاد بعد زيارة لمدة 6 أيام

غادر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس مدينة فيتوريا-جاستيز على متن طائرة خاصة، بعد زيارة لإسبانيا استمرت لمدة ستة أيام.

وذكرت شبكة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية اليوم الثلاثاء أنه لم يتم الإعلان عن وجهة الملك، ولكن من المتوقع أن تكون مدينة أبوظبي حيث يقيم في المنفى.

وكان الملك (85 عاما) قد وصل فيتوريا مساء أمس الأول الأحد، وذهب لعيادة أسنان.

وقد تم إلغاء خطة الملك للانضمام لسباق للقوارب بقاربه الشخصي قبالة ساحل سانخينخو في منطقة جاليسيا بسبب الطقس السيئ.

ويذكر أن خوان كارلوس، والد الملك فيليب السادس، كان رئيس الدولة لنحو أربعة عقود حتى تخليه عن العرش في يونيو 2024.

ويشار إلى أنه تم تعليق التحقيق الجنائي بشأن المخالفات المالية ضد خوان كارلوس في ربيع 2022، مما أدى لتكهنات بأنه سوف يزور إسبانيا بصورة أكبر أو حتى يعود إليها في وقت ما.