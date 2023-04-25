يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 30 18

بنها 29 17

دمنهور 28 17

وادي النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 17

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 29 17

طنطا 28 17

دمياط 24 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 18

العريش 25 15

رفح 24 15

رأس سدر 29 15

نخل 27 11

كاترين 24 10

الطور 29 20

طابا 27 20

شرم الشيخ 31 23

الإسكندرية 27 17

العلمين الجديدة 26 16

مطروح 26 16

السلوم 25 15

سيوة 33 17

رأس غارب 30 21

الغردقة 31 21

سفاجا 31 21

مرسى علم 30 22

شلاتين 31 22

حلايب 28 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 30 17

بني سويف 31 15

المنيا 32 16

أسيوط 33 16

سوهاج 34 17

قنا 35 21

الأقصر 35 21

أسوان 36 23

الوادي الجديد 34 22

أبوسمبل 37 23