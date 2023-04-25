أوكرانيا تطالب بعقوبات جديدة أكثر صرامة ضد روسيا

طالبت أوكرانيا بعقوبات جديدة أكثر صرامة ضد قطاع الطاقة والمعادن النفيسة في روسيا، مع تجاوز الحرب الروسية الأوكرانية مدة الـ14 شهرا.

وفي وثيقة تحمل عنوان "خطة العمل 2.0" صدرت اليوم الثلاثاء، قالت أوكرانيا إنه يجب خفض الحد الأقصى لسعر شراء نفط أورال الروسي من 56 يورو (60 دولارا) إلى 41 يورو للبرميل.

وقدم الخطة أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئاسة في أوكرانيا.

كما ترغب الحكومة الأوكرانية، في أن تفرض الدول الغربية ضرائب على الواردات من الغاز والنفط الروسيين، على أن تستخدم العائدات لتمويل إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.

فيما تشمل المطالب الأوكرانية فرض حظر على استيراد المعادن الروسية والألماس وضوابط أكثر صرامة على واردات الذهب عبر دول أخرى.