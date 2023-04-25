ميريتيساكر: أرتيتا يتطلع لجلب النجاح إلى أرسنال بعد فشله في تحقيق ذلك بالماضي

أكد الألماني بير ميرتيساكر لاعب ارسنال السابق، أنه والمدرب الإسباني ميكيل ارتيتا يتطلعان لجلب الألقاب الكبرى إلى الفريق، بعد أن فشلا في تحقيق هذا الهدف أثناء مسيرتهما الكروية، وذلك في ذكرى مرور 12 عاما على انضمامهما لارسنال.

وانضم الثنائي إلى ارسنال في 31 أغسطس 2011 بعد ثلاثة أيام من الهزيمة المهينة على ملعب مانشستر يونايتد 2 /8 وهي النتيجة التي أكدت صحة وجهة نظر المدرب الفرنسي الأسطوري آرسين فينجر في أن الفريق بحاجة ماسة لتدعيم صفوفه.

وقضى أرتيتا وميرتيساكر خمسة أعوام في صفوف ارسنال ، حيث تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا في كل هذه المواسم ، كما ساهم الثنائي في تتويج أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 2014.

ولم يقترب أرسنال من لقب الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لكنه يتصدر حاليا جدول الترتيب قبل المواجهة المرتقبة أمام مضيفه مانشستر سيتي الوصيف يوم الأربعاء المقبل، ويتطلع ميرتيساكر مدرب أكاديمية النادي للمستقبل، وأن يكون قادرا على ملء هذا الفراغ.

وقال ميرتيساكر: "إذا نظرت فقط إلى النجاح الكروي أثناء وجودنا بالفريق، فقد ساهمنا في النجاح في بعض مباريات دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، كان الأمر على مايرام ولكن ليس مذهلا".

وأضاف :"لكننا نريد بناء شيء ما الآن ، ربما يكون ناجحا لمستقبل النادي".

وأشار "هذا الأمر يحفزني، لم ننجح في حصد ألقاب الدوري أثناء فترة لعبنا... لكن نتمنى أن نكون أكثر نجاحا فيما يتعلق بالبطولات والألقاب الكبرى، ونأمل بناء الجيل المقبل من اللاعبين والأشخاص الذين بإمكانهم صنع الفارق داخل الملعب أيضا".